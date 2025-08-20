“Podés venir desnuda”: otro escándalo judicial que derivó en la denuncia del juez de San Isidro por acoso sexual

La exsecretaria del presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías Ernesto García Maañón aportó los chats y audios que le enviaba el magistrado.

Hoy 15:52

Un escándalo sobre otro escándalo. Mientras el 19 de junio el presidente de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro, Ernesto García Maañón, llevaba adelante el sorteo para designar un nuevo tribunal del caso Maradona después del Makintach-gate, estaba por estallar una denuncia por acoso sexual y laboral contra el magistrado, de 75 años de edad, e instructor de tiro.

Su secretaria - G.S.- que estuvo a cargo de la organización del sorteo del tribunal del caso Maradona denunció dos semanas después de ese acto al juez García Maañón y ahora aportó chats y audios por la acusación de acoso sexual y laboral.

G.S. está con licencia psiquiátrica y pidió cambio de tareas en el Poder Judicial.

García Maañón renunció el 31 de julio, pero aún Axel Kicillof, como en el caso de Julieta Makintach, no aceptó la dimisión. Pero no hubo ningún pedido de jury por el escándalo del juez de San Isidro, que ya inició los trámites para la jubilación.

El juez es investigado en la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y enfrenta una denuncia en la Justicia.

En las últimas horas, su ex secretaria presentó chats y audios para ampliar la denuncia de acoso sexual y laboral. Se trata de 156 audios que su abogado Juan Saucedo acercó el lunes a la Justicia.

GS, la denunciante, aportó como prueba una serie de conversaciones y audios de WhatsApp que habrían tenido lugar después de que García Maañón asumió como Presidente de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro, a fines de febrero.

El documento, al que tuvo acceso TN, detalla un “cambio radical” en el trato de García Maañón a la denunciante, que se habría producido inmediatamente después de que ella se negara a mantener un “vínculo personal” con él.

La denuncia señala una serie de episodios en los que el juez habría utilizado su posición de superior jerárquico para insistir en una relación que ella no deseaba.

El 25 de febrero, en una conversación por WhatsApp, le dijo: “Cuidá tu cuerpo y salud, que te eleva la autoestima. Consejo, look para los juramentos (y para que me envidien): pelo suelto y el traje negro escotado con mini que llevaste el martes pasado“.

G.S. explicó en la denuncia que ella trataba de ser cordial en las respuestas y que jamás volvió a usar el outfit que le había pedido el juez.

Los mensajes, según la denuncia, eran permanentes. El 30 de marzo, a la 1.12 de la madrugada, recibió un WhatsApp. “¿Despierta? La noche es como el vino, te desinhibe. La noche es deseo, la pasión, la aventura”.

En otro chat, el 2 de abril, le dijo que era un “cazador” y que le gustaba la “presa difícil”, “el caballo que le costaba domarlo” y las “mujeres que no eran sumisas”.

“En una ocasión en la que nos encontrábamos a solas me ordenó: ‘Sentate en ese lugar’, señalando un cuerpo de un sillón, haciendo alusión a un sillón de tres cuerpos. Me senté y el almohadón se hundió considerablemente y quedé como hundida, pequeñita. Entonces se sentó a mi lado y, mientras yo intentaba leer y explicarle temas (de trabajo) que había llevado escrito en hojas, su mirada y su cuerpo se giró considerablemente sobre mi cuerpo y su mirada se posó por encima de mi hombro. Fue la primera vez que me sentí intimidada por el doctor García Maañon. Era el presidente, mi jefe, nunca antes había vivido tal incomodidad. La luz tenue innecesaria, y la cercanía de su cuerpo me incomodó, sentí como que respiraba casi sobre mi cara. Yo miraba hacia abajo las hojas, tratando de leer de manera rápida la firma para retirarme y él, en un tono lento, me miraba haciendo como que le interesara lo que leía. Me intimidó con su cercanía y lo notó. Luego, con voz suave, me preguntó ‘¿Te incomoda?’. Sí, le contesté con firmeza. Automáticamente, se levantó y se sentó en otro sillón, y me dijo, como desentendiéndose de la situación, ‘tendré que cambiar ese almohadón’“, denunció G.S.

Uno de los chats

Después de esa escena, la exsecretaria señaló que el juez insistía con ir a cenar juntos.

“Me dijo ‘con que cenemos juntos me basta. Por mí podés venir desnuda jaja…'. Sin embargo, no le pude poner freno. En horario laboral me citó en el despacho. García Maañon estaba en una postura juvenil, como excitado. Salió de su escritorio y me detuvo en el medio de su despacho después de contarle que había averiguado un lugar con menú celíaco. Me tomó de la cintura e intentó bajar la mano hacia mi cola, me sorprendí y di un paso hacia atrás, le dije ‘¿Pasó algo?’ Me dijo ‘no, solo quería verte’“, relató y dijo que ahí ella salió del despacho.

El 19 de junio, García Maañon la llamó a su despacho. “Me dijo que me sentara. Se levantó, saco del cajón su arma, le puso el cargador, le sacó el seguro o se lo puso, dado que solo escuche el ruido, y en un movimiento rápido la pasó cerca de mi cara. No recuerdo si la puso delante de su pantalón o detrás, quedé como helada de haber visto el caño del arma pasar cerca de mi cara. Él salió del escritorio, tomó un bolso, y dijo ‘me retiro’. Salí del despacho y fui a mi despacho y comencé a llorar”, contó en la denuncia.

Tras la denuncia de G.S., la Procuración General bonaerense le dio intervención a la Fiscalía General de San Isidro, a cargo de John Broyad. La causa quedó a cargo del fiscal José Amallo. El abogado defensor de García Maañón es Adrián Murcho.

Los explosivos chats y audios que se sumaron a la causa

El escrito judicial incluye transcripciones y relatos de las conversaciones de WhatsApp. Los puntos más destacados de la denuncia contra García Maañón:

Preguntas personales e insistencia: La denunciante afirma que el juez la interrogó sobre su vida personal y sus relaciones anteriores con otros colegas, preguntándole si se había “acostado” con ellos. A pesar de la incomodidad de la funcionaria judicial, él insistía en los detalles.

“Opinión masculina experta”: En uno de los diálogos, él le dice: “No te tires a menos. Sos muy atractiva y así tenés que ir por la vida. Opinión masculina experta jaja...”. También la aconsejó sobre cómo vestirse, sugiriéndole el “traje negro escotado con mini” que había usado anteriormente.

El incidente del acoso: G.S. relata que, tras comunicarle al juez que una persona desconocida la había fotografiado frente a su casa, él no se sorprendió por la supuesta vigilancia. En su lugar, el juez le ofreció contactarla con su custodio para conseguirle un arma y le dijo: “Estás cuidada. No te preocupes. Si aparece otra vez, lo va a pasar mal. Igual te voy a entrenar en tiro (emoji carita sonriente)...”.

La venganza tras la negativa: La denuncia establece que, luego de que G.S. le envió un mensaje con la frase “NO ESTOY DISPONIBLE NI FÍSICA NI EMOCIONALMENTE” , el trato del juez cambió por completo. Pasó de una “mecánica encantadora a una violenta”, con constantes órdenes contradictorias, maltratos y humillaciones.

El escrito menciona que él la “descalificaba”, la llamaba “bocona” y le hacía gestos de desprecio.

En el audio 117 le dice: “Y ahora te vas a dormir, pero en vez de los angelitos, soñá o pensá un poquito en mí. Vas a ver que, aunque yo no sea un angelito, sea todo lo contrario, por lo menos es divertido. A veces el diablo es más divertido que el ángel y yo me llamo Ángel, viste, mi segundo nombre”.

En el audio 121 se escucha: “Lo que pasa es que yo te veo en el trabajo nada más, entonces tenemos que cambiar eso. Nos vas a comer, un día te invito a comer y hacemos sociales y prometido los dos de no hablar para nada del trabajo, porque eso es lo que pasa. Cuando dos personas trabajan en el mismo lugar, y sobre todo juntos, les cuesta desconectarse y hablar de eso, está bien chismes y todo eso, pero de hablar de trabajo en sí, olvídate, lo borramos cuando vayamos a comer, te llevo a un lugar lindo y por supuesto invito yo”.

La denuncia sostiene que la conducta del juez no fue “ingenua ni aislada”, sino una “clara represalia por la negativa” de la secretaria a sus “pretensiones personales”.

Otra empleada del juzgado declaró en el sumario y apuntó contra el magistrado también por presunto acoso sexual y laboral.

La funcionaria aportó un audio, donde García Maañón le dice: “Yo no quiero que declares a mi favor, pero tampoco quiero que declares en contra y mientas. Quiero que digas la verdad. Decí la verdad. Yo voy a seguir a muerte con falsa denuncia. Esto lo sigo a muerte”.