Talentos deportivos de Colonia El Simbolar continúan cosechando logros provinciales

La Escuela Municipal de Taekwondo de Colonia El Simbolar tuvo una destacada participación en un importante torneo provincial, donde compitieron escuelas de toda la provincia.

Hoy 17:03

La delegación de niños y jóvenes de la localidad ubicada en el departamento Robles, que estuvo acompañada por su instructor el Sabon Juan Arce, logró obtener importantes podios en diversas categorías, dejando en alto el nombre de Colonia El Simbolar y demostrando el excelente nivel formativo que se viene desarrollando en esta disciplina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El jefe de gobierno comunal, profesor Ángel Iñiguez, expresó que “este resultado es fruto del compromiso de los alumnos, el constante apoyo de las familias y el respaldo del municipio, que impulsa al deporte como política del estado, siguiendo los lineamientos del gobierno a cargo del Dr. Gerardo Zamora”.

El comisionado detalló en tal sentido que desde la comuna se implementan “programas deportivos pensados no solo en lo competitivo, sino también en lo formativo e inclusivo, brindando a los jóvenes un espacio de contención y crecimiento”.

Iñiguez añadió en tal sentido que “el deporte debe asumirse como un hábito saludable, que acompañe a nuestros niños y jóvenes en su vida diaria, ayudándolos a crecer como personas sanas de cuerpo y mente. Invertir en los jóvenes es invertir en nuestro futuro”.

Finalmente, el mandatario municipal destacó que “se trata de un nuevo orgullo para Colonia El Simbolar, que continúa sembrando talentos y apostando al desarrollo integral de su comunidad”.