Sarmiento ya tiene fecha, hora y árbitros para visitar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Hoy 18:13

Por la fecha 6 de la Segunda Fase del Torneo Federal A 2025, Sarmiento ya conoce todos los detalles para su próximo compromiso. El equipo bandeño viajará a la provincia de Buenos Aires para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy el domingo 24 de agosto, desde las 16:00, en un duelo clave por la pelea en la Zona B.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la designación de árbitros para el partido:

Árbitro principal: Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado)

Juan Ignacio Nebbietti (Río Colorado) Asistente 1: Guillermo Yacante (Luján)

Guillermo Yacante (Luján) Asistente 2: Emiliano Nicolás Bustos (Río Colorado)

Emiliano Nicolás Bustos (Río Colorado) Cuarto árbitro: Felipe Zonco (Coronel Dorrego)

El equipo dirigido por Cristian Molins buscará sumar puntos importantes para seguir peleando por un lugar en la fase decisiva del certamen. El Profe viene de quedar libre en la fecha 5 en tanto que en la 4ª empató sin goles ante 9 de Julio.