Sarmiento ya tiene fecha, hora y árbitros para visitar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

El equipo dirigido por Cristian Molins buscará sumar puntos importantes para seguir peleando por un lugar en la fase decisiva del certamen.
Por la fecha 6 de la Segunda Fase del Torneo Federal A 2025, Sarmiento ya conoce todos los detalles para su próximo compromiso. El equipo bandeño viajará a la provincia de Buenos Aires para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy el domingo 24 de agosto, desde las 16:00, en un duelo clave por la pelea en la Zona B.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó la designación de árbitros para el partido:
El Profe viene de quedar libre en la fecha 5 en tanto que en la 4ª empató sin goles ante 9 de Julio.