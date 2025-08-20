Ingresar
Franco Vieta se ilusiona con el inicio de una nueva etapa en Olímpico

En sus primeras impresiones, dejó en claro su motivación en una nueva temporada en la máxima categoría del básquet.

A pocos días de ponerse en marcha la pretemporada, Franco Vieta manifestó su alegría por sumarse al Negro y comenzar a trabajar junto al plantel. En sus primeras impresiones, dejó en claro su motivación: “La verdad que contento de estar acá, listo para dar el cien por cien”.

El escolta recordó que ya conocía la institución de anteriores visitas con diferentes delegaciones y no dudó en remarcar la importancia de su estructura y el acompañamiento de la gente. Además, valoró la calidez del entorno: “De a poco adaptándome y conociendo gente, que sé que hay buena gente acá y eso es importante para los jugadores de afuera, que se sientan en un ambiente familiar”.

En cuanto al armado del equipo, resaltó la presencia de jóvenes que vienen de sumar experiencia en la última temporada, lo que les otorga roce y confianza. A la vez, ponderó la jerarquía de sus nuevos compañeros, confiando en que la química dentro de la cancha se dará rápidamente.

Con la mirada puesta en lo que vendrá, Vieta transmitió optimismo y determinación: “Espero que todo se amolde, que todo lo entendamos dentro de la cancha y creo que va a ser un gran desafío”.

TEMAS Club Ciclista Olímpico La Banda

