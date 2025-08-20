River se mide ante Libertad con la presión y la ilusión de avanzar a cuartos en el Monumental

El elenco de Marcelo Gallardo se juega la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores en casa tras el empate sin goles en la ida. Se miden desde las 21.30.

Hoy 18:50

El River de Marcelo Gallardo define su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores en casa. Tras el empate 0-0 en Paraguay y la confianza ganada con el categórico triunfo por 4-2 sobre Godoy Cruz en el Clausura, el Millonario buscará imponer su jerarquía en el Monumental para avanzar en la competencia continental.

El técnico recupera piezas clave, entre ellas a Sebastián Driussi, que viene de marcar un doblete ante el Tomba y será una de las principales cartas ofensivas. Giuliano Galoppo, también figura con dos goles el último fin de semana, apunta a la titularidad. En defensa, el regreso de Lucas Martínez Quarta abre la incógnita sobre si desplazará a Sebastián Boselli o irá al banco, mientras que Maximiliano Salas seguirá marginado por lesión.

En el mediocampo, Enzo Pérez tendría un lugar asegurado, mientras que la gran duda pasa por quién acompañará: Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández pelean por un puesto. Por otro lado, Matías Galarza podría meterse en el once, relegando a Kevin Castaño.

Por su parte, Libertad llega tras igualar el clásico paraguayo ante Olimpia, con su entrenador Sergio Aquino administrando titulares y suplentes. El Gumarelo apuesta a su solidez defensiva y confía en figuras como Lorenzo Melgarejo e Iván Franco para lastimar en ataque, mientras que los históricos Roque Santa Cruz y Óscar Cardozo esperarán desde el banco.

El ganador de la serie podría cruzarse con Palmeiras, que goleó 4-0 a Universitario en Perú y prácticamente aseguró su clasificación.

Formación de River vs. Libertad

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Matías Galarza; Juanfer Quintero o Ignacio Fernández; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Marcelo Gallardo.

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar.

DT: Sergio Aquino.