River sufrió con Libertad, pero pasó por penales y jugará cuartos de la Libertadores

El elenco de Marcelo Gallardo empató también en la vuelta por 1 a 1 pero en los penales fue más efectivo y se impuso por 3 a 1. El Millonario jugó con uno menos el segundo tiempo por la expulsión de Giuliano Galoppo.

Hoy 00:05

River empató 1 a 1 frente a Libertad de Paraguay en los 90', en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. Desde los doce pasos, el “Millonario” ganó 3 a 1 y será rival de Palmeiras en cuartos de final.

El elenco de Marcelo Gallardo comenzó mejor el encuentro con presión alta y rápida recuperación de la pelota hasta que logró romper el cero de la mano de Sebastián Driussi, quien capturó un rebote dentro del área tras un remate de Facundo Colidio que golpeó en el travesaño.

De esta manera, “La Banda” lograba adelantarse en la serie y comenzaba a encaminar la clasificación a la siguiente instancia, pero una desatención defensiva generó que Libertad igualara el partido a pocos minutos del cierre de la primera mitad.

Robert Rojas, cumpliendo con la inexorable ley del ex tras su paso por el cuadro millonario, se elevó por todo lo alto, se anticipó a toda la defensa rival y conectó de cabeza el tiro de esquina de Hugo Fernández para batir a Franco Armani.

Por otro lado, en el arranque del complemento, los comandados por el “Muñeco” quedaron con diez jugadores en cancha luego de la expulsión del mediocampista Giuliano Galoppo por doble amarilla debido a dos fuertes infracciones.

A pesar de la inferioridad numérica en el Monumental, el cuadro argentino supo resistir los ataques del albinegro paraguayo y mantuvo el resultado para llevar el duelo a los penales. Franco Armani atajó el penal de Marcelo Fernández, mientras que Jorge Recalde estrelló el suyo en el palo y Hernesto Caballero lo envió desviado por el sector derecho del arco.

Para el local convirtieron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta. Por su parte, el disparo de Marcos Acuña fue tapado por Martin Silva. En tanto, para los dirigidos por Sergio Aquino anotó únicamente Diego Viera.