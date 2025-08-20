En vivo: River se mide ante Libertad con la presión y la ilusión de avanzar a cuartos en el Monumental

El elenco de Marcelo Gallardo se juega la clasificación a la siguiente fase de la Libertadores en casa tras el empate sin goles en la ida. Se miden desde las 21.30.
El River de Marcelo Gallardo define su pase a cuartos de final de la Copa Libertadores en casa. Tras el empate 0-0 en Paraguay y la confianza ganada con el categórico triunfo por 4-2 sobre Godoy Cruz en el Clausura, el Millonario buscará imponer su jerarquía en el Monumental para avanzar en la competencia continental. Míralo por Telefe.
