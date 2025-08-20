Paraná: detuvieron al creador de “Al Ángulo TV”, la página ilegal que retransmitía fútbol y Fórmula 1

El operativo fue ordenado por la Justicia de San Isidro y permitió desmantelar una de las plataformas pirata más grandes del país, que transmitía partidos de fútbol y eventos deportivos internacionales.

Hoy 19:07

La Justicia ordenó la detención de un hombre acusado de ser el creador de “Al Ángulo TV”, un sitio web que retransmitía de manera ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales, además de competencias de Fórmula 1. El procedimiento se realizó en Paraná, Entre Ríos, donde el imputado —conocido en redes sociales como “Shishi”— fue sorprendido en su domicilio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes judiciales, la captura se concretó tras un allanamiento en el que se secuestraron computadoras, teléfonos celulares y diversos equipos tecnológicos utilizados para montar la plataforma pirata. El operativo fue ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, en el marco de una causa investigada por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC).

La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza) en colaboración con LaLiga de España, que aportaron datos clave sobre el funcionamiento del sitio. Los reportes revelaron que Al Ángulo TV operaba con al menos 14 dominios espejo para replicar transmisiones en vivo y que incluso había lanzado una aplicación para Android, lo que le permitió alcanzar miles de visualizaciones en todo el país.

El modelo de negocio estaba basado en la monetización mediante publicidad informal, lo que además exponía a los usuarios a malware y robo de datos personales. Según el expediente, el acusado administraba las ganancias a través de billeteras virtuales y criptomonedas, fondos que también fueron incautados durante el procedimiento.

En redes sociales, “Shishi” había alcanzado gran popularidad, especialmente en Twitter (X), donde celebró hace pocos días haber superado los 100.000 seguidores. Tres días después de ese anuncio, fue detenido y desde entonces no hubo más actualizaciones en sus perfiles.