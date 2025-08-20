José Herrera: “Hoy le pusimos un freno a la burla del presidente a la discapacidad”

El diputado nacional santiagueño mantuvo una entrevista con Radio Panorama y celebró que hayan logrado rechazar el veto presidencial.

Hoy 19:30

El diputado nacional José Bernardo Herrera celebró, en diálogo con Radio Panorama, el rechazo al veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados con 172 votos afirmativos. “Hoy le pusimos un freno a la burla del presidente Milei hacia las personas con discapacidad”, afirmó el legislador, al destacar el valor social y político de la decisión parlamentaria.

Durante la entrevista en el programa El Dueño de la Tarde, Herrera explicó que la norma busca “regularizar los pagos de las pensiones no contributivas, actualizar aranceles para prestadores y reforzar el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Subrayó que la votación se dio “pese a los aprietes del gobierno nacional” para impedir el quórum y condicionar a legisladores, aunque finalmente la oposición alcanzó la mayoría especial de dos tercios.

El diputado santiagueño consideró que el resultado envía un “mensaje legislativo, político y social contundente”, y recordó la emoción de varios parlamentarios con familiares directos atravesando situaciones de discapacidad. “Es inconcebible que alguien pueda avalar un veto de esta naturaleza. Estamos hablando de sectores extremadamente vulnerables que requieren respuestas del Estado”, expresó.

Finalmente, Herrera apuntó contra la gestión de Milei por su “brutalidad” hacia los más vulnerables y advirtió sobre nuevas tensiones en el oficialismo, tras la decisión de tres legisladores de abandonar *La Libertad Avanza* y conformar el bloque “Coherencia”. “Esperemos que esa coherencia sea con las necesidades del pueblo argentino y no con los postulados del presidente”, concluyó.