Precongreso de Derechos Humanos del Norte Grande Argentino: universidades debaten su rol en la defensa de los DDHH

El evento reunió a destacados referentes y autoridades universitarias.

Hoy 19:52

En el marco del Precongreso de Derechos Humanos del Norte Grande Argentino, este lunes 18 de agosto se realizó el conversatorio virtual “Universidad pública y Derechos Humanos: los desafíos del presente”. El encuentro reunió a referentes académicos y autoridades universitarias de la región, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la perspectiva de derechos humanos dentro de la educación superior, tanto en la gestión como en los planes de estudio.

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Héctor Paz, subrayó la importancia de recuperar la memoria histórica regional como parte de la agenda en derechos humanos, mientras que José Leandro Basterra (UNNE) ratificó el compromiso de su institución con las políticas de género y diversidad. En tanto, el filósofo Eduardo Rinesi (UNGS) aportó una mirada histórica al señalar que la universidad, que alguna vez funcionó como una “máquina de fabricar élites”, en América Latina se ha consolidado como un derecho del pueblo.

La crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas también estuvo en el centro del debate. Jorge Daniel Rodríguez, coordinador de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RID), expresó su repudio al avance del partido gobernante sobre las casas de estudio y reafirmó la defensa de la autonomía universitaria como principio esencial en la construcción de una educación superior democrática.

Los participantes coincidieron en que el próximo Congreso de Derechos Humanos será un espacio clave para el debate crítico, la promoción de valores democráticos y la lucha por la justicia social. Del encuentro participaron además Sergio José Pagani (UNT), Oscar Alpa (CIN), Marcelino Ledesma (FHCSYS-UNSE), Graciela Guarino (Hum-UNNE), entre otros destacados referentes del ámbito académico.