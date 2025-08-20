Murió Frank Caprio, el “juez más amable” que se volvió viral por sus sentencias cargadas de empatía

Falleció a los 88 años tras enfrentar un cáncer de páncreas. Se convirtió en una figura mediática por la forma en que trataba a las personas acusadas.

Este quizás sea el video más visto del juez Frank Caprio. Si no lo conocías, seguí leyendo la nota.

Frank Caprio, conocido en todo el mundo como “el juez más amable” por la forma empática y humana con la que dictaba sus fallos, murió a los 88 años tras luchar contra un cáncer de páncreas.

La noticia fue confirmada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el magistrado estadounidense reunía más de 3,3 millones de seguidores. “Apreciado por su compasión, humildad y su inquebrantable convicción en la bondad de las personas, el juez Caprio impactó la vida de millones con su trabajo dentro y fuera de los tribunales. Su calidez, humor y amabilidad dejaron una huella imborrable en todos los que lo conocieron”, señalaron en el comunicado.

Caprio ejerció durante más de cuatro décadas como juez del tribunal municipal de Providence, en Rhode Island, y se convirtió en una figura mediática por su estilo cercano y comprensivo hacia los acusados. Muchos de sus casos fueron registrados en el programa “Caught in Providence”, que alcanzó gran repercusión en televisión y redes sociales, con fragmentos que llegaron a tener millones de reproducciones.

El magistrado asumió como Juez Municipal Principal de Providence en 1985 y fue reelegido en seis oportunidades por el intendente y el concejo de la ciudad. Además, se desempeñó como presidente de la Junta de Gobernadores de Rhode Island.

Pese a la popularidad lograda en medios y plataformas digitales —el canal oficial del programa en YouTube tiene más de 2,9 millones de suscriptores—, Caprio solía remarcar que su misión principal era la justicia: “No estoy en la corte para ser un artista, mi papel principal es impartir justicia”, afirmaba.

Su fama trascendió tanto que incluso llegó a inspirar la creación de un muñeco de peluche con su imagen, lanzado por la compañía Yolk Toys.