El gobernador Zamora recibió a las autoridades del Comando Electoral

La reunión se llevó a cabo este miércoles en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Hoy 21:06
central cordoba

El gobernador Gerardo Zamora recibió este miércoles en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a las autoridades del Comando Electoral encabezadas por el comandante comodoro Cristian Haller.

La reunión se realizó con el fin de coordinar acciones con vistas a las elecciones del 26 de octubre.

Participaron también la ministra de Justicia, Matilde O'Mill; el vicecomodoro, Carlos Glahs; el mayor Franco Pettiti; el suboficial principal Luciano Romero; la comodoro María Fernanda Garaboa; el mayores Martín Díaz y los tenientes Gianina Hernández y Santiago Peruchin.

El mandatario santiagueño dio la bienvenida a los efectivos de la fuerza de seguridad nacional, quienes detallaron el trabajo que realizarán en la provincia.

TEMAS Gerardo Zamora

