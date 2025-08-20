Guillermo Raed sobre la salida de Schürrer: "Tampoco nos generaba un gran perjuicio la decisión"

El presidente aclaró que no se apresurarán en buscar un reemplazo para este certamen.

Tras la salida de Gabriel Schürrer, el presidente de Mitre, CPN Guillermo Raed, se refirió al futuro del equipo en la Primera Nacional y aclaró que no se apresurarán en buscar un reemplazo. Por el momento, el plantel será dirigido por un cuerpo técnico de transición encabezado por Diego Gómez, mientras se planifica el futuro del club.

"En definitiva fue una decisión que se generó a partir de una cláusula que tenía en su contrato Schürrer, si bien es cierto que tenemos posibilidades matemáticas, pero estamos lejos de la zona de clasificación, pero también tenemos cierto colchón de puntos respecto a la zona baja del campeonato. A él le surgió una oferta interesante para dirigir a un club en Ecuador, de común acuerdo se tomó la decisión de rescindir, por esa oferta y por la posición en la que se encuentra nuestro equipo en la tabla", aclaró el presidente sobre la salida del entrenador.

Además, agregó: "Estaba preestablecido por Schürrer dirigió mucho afuera y en función de las expectativas que tenía, más allá de lo cláusula tampoco nos generaba un gran perjuicio la decisión y para el económicamente si hubiese representado un perjuicio importante", comentó.

Sobre los próximos candidatos dijo: "Honestamente lo que estamos pensando es en armar un proyecto para el año que viene, es poco serio tomar una decisión en una semana con la expectativa que tenemos en el campeonato. Nos vamos a tomar el tiempo necesario para encontrar la persona indicada para transitar este torneo y pensar en el armado del plantel para el año próximo".

Por último, expreso: "Los integrantes del cuerpo técnico que forman parte del club, Diego Gómez, van a tomar la posta en estos partidos y luego tomaremos la decisión evaluando las distintas expectativas", cerró Raed en diálogo con El Dueño de la Tarde.