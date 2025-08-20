Jornadas Rurales en Santa Catalina: estudiantes universitarios reforzaron el vínculo entre academia y campo

La iniciativa se desarrolló entre el 15 y el 17 de agosto último.

Más de 50 estudiantes de siete universidades nacionales participaron entre el 15 y el 17 de agosto de las Jornadas Rurales, Vivenciales y Solidaria en Santa Catalina, Santiago del Estero.

La iniciativa, organizada por el Centro de Estudios Agrarios, buscó tender puentes entre la formación académica y las necesidades concretas de pequeños y medianos productores de la región, en un ejercicio de compromiso social y desarrollo territorial.

Durante tres días, los estudiantes de carreras agropecuarias y sociales realizaron tareas de sanidad y reproducción en más de 1.500 cabras y ovejas, 500 vacas y alrededor de 200 caballos, además de impulsar la creación de huertas familiares y comunitarias.

También se entregaron semillas a los productores, apostando a fortalecer la soberanía alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas locales.

La experiencia no solo brindó asistencia técnica y sanitaria al sector rural, sino que además abrió un espacio de aprendizaje e intercambio de saberes, revalorizando el rol de la universidad pública en el interior del país. “Este tipo de encuentros muestran cómo la educación superior puede ser motor de una Argentina productiva, sustentable, federal e inclusiva”, destacaron los organizadores.