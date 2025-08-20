Ingresar
Realizarán cortes en el tránsito sobre av. Colón por las obras de repavimentación

Por el avance de la repavimentación de la Av. Colón se interrumpirá el paso de vehículos entre San Martín y Pedro León gallo.

Hoy 22:43
Repavimentación av. Colón

En virtud del avance de la obra de repavimentación de la avenida Colón, a partir de la mañana de este jueves se realizará un corte entre las calles San Martín y Pedro León, del lado de la calzada oeste.

Los trabajos forman parte de la segunda etapa de la obra que se extiende desde calle Alvarado hasta La Rioja.

En el tramo de San Martín a Pedro León Gallo comenzará la demolición del pavimento deteriorado.

Por el momento no se suman cruces de la avenida Colón cerrados al tránsito vehicular, pero a partir del día viernes quedará inhabilitada la intersección con calle Güemes. Mientras continúa el corte en la esquina de Colón e Islas Malvinas.

