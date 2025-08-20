La intendente recibió en el salón de acuerdos al Defensor del Pueblo

La Ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión con Luis Ger en la Municipalidad de la Capital.
La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió al Defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Ger, para coordinar la agenda de trabajo y recibir sus inquietudes para seguir articulando actividades en beneficio de la comunidad.
De esta manera, el municipio da continuidad a la política de articulación con las diferentes organizaciones sociales, asociaciones civiles y organismos públicos del medio.