Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 AGO 2025 | 17º
X
Locales

La intendente recibió en el salón de acuerdos al Defensor del Pueblo

La Ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión con Luis Ger en la Municipalidad de la Capital.

Hoy 22:46
Luis Ger Defensor del Pueblo

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió al Defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Ger, para coordinar la agenda de trabajo y recibir sus inquietudes para seguir articulando actividades en beneficio de la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De esta manera, el municipio da continuidad a la política de articulación con las diferentes organizaciones sociales, asociaciones civiles y organismos públicos del medio.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Piden la prisión preventiva para médico acusado de violar a menor de 17 años
  2. 2. El Gobierno anunció que evalúa aumentar las prestaciones destinadas a personas con discapacidad
  3. 3. La oposición rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad y ahora deberá tratarlo el Senado
  4. 4. Insólito: compró seis Iphones pero recibió un paquete con un detergente y una caja vacía
  5. 5. Un anciano fue asaltado en su casa en el Bº Jorge Newbery: lo amenazaron de muerte y le robaron 20 mil dólares
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT