La intendente recibió en el salón de acuerdos al Defensor del Pueblo

La Ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión con Luis Ger en la Municipalidad de la Capital.

Hoy 22:46

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió al Defensor del Pueblo de la ciudad, Luis Ger, para coordinar la agenda de trabajo y recibir sus inquietudes para seguir articulando actividades en beneficio de la comunidad.

De esta manera, el municipio da continuidad a la política de articulación con las diferentes organizaciones sociales, asociaciones civiles y organismos públicos del medio.