Continúa con las clases gratuitas de gimnasia en los centros de jubilados y Caps para adultos mayores

Desde la Municipalidad de la Capital informaron el cronograma de las clases en los diferentes puntos de la ciudad.
Con el objetivo de fomentar un estilo de vida saludable en los adultos mayores, la Municipalidad de la Capital brinda clases libres y gratuitas de gimnasia y actividad física en todos los centros de jubilados de la ciudad.
A cargo de profesores del área de Deportes y Recreación, y articulado con el área de la Tercera Edad, la iniciativa busca mantener y mejorar su movilidad articular para prevenir la rigidez; fortalecer músculos y huesos para reducir el riesgo de caídas y fracturas; mejorar su capacidad cardiovascular y respiratoria para favorecer la resistencia física y estimular la coordinación, equilibrio y postura para evitar accidentes.
También se apunta a favorecer su socialización a través de actividades grupales, reduciendo el aislamiento y estimulando funciones cognitivas (memoria, atención, concentración) mediante juegos y actividades recreativas.
En el centro de jubilados del barrio San Martín, se realizan los miércoles y viernes a las 17 y a las 18:30.
En el Parque Sur, los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a las 8:30 y las 10:30.
En el centro Carmen Palumbo, los martes y jueves a las 09:30 y a las 11. En el C.A.P.S. Solís, los martes y jueves a las 18 y a las 19:30.
En el C.A.P.S. Los Lagos, los lunes y miércoles a las 08:30 y a las 09:30.
En el C.A.P.S. Armando Archetti, los martes y jueves a las 08:30 y a las 09:30.
En el Club de los Abuelos, los lunes, miércoles y viernes a las 08:30 y a las 10:30 y los lunes y jueves a las 15 y a las 17.
En el C.A.P.S. Los Flores, los martes y jueves a las 09 y a las10:30.
En el centro Recreación y Turismo, los martes y jueves a las 09 y a las 10:30.
En el Nodo de Atención Ciudadana Parque Del Río II, los martes a las 09 y a las 10.
En el centro de jubilados del barrio Mosconi, los lunes y miércoles a las 8:30 y a las 10.
En el centro de jubilados del barrio Jorge Newbery, los martes y jueves a las 9 y a las 10.
En el centro de jubilados de los Empleados de Comercio, los lunes a las 17 y a las 18:30.
En el centro de jubilados de ATE, los miércoles a las 9 y a las 10:30 y los jueves a las 17 y a las 18:30.
En el centro de jubilados del barrio Cabildo, los martes y jueves a las 08:30 y a las 09:30.
En el centro Héroes de Malvinas, los lunes y jueves a las 17 y a las 18:30.
En el C.I.C. Campo Contreras los lunes y miércoles a las 08 y a las 09 horas.