ASU2025: todas las medallas de Argentina en los Juegos Panamericanos Junior

Repasá una por una las preseas conseguidas por la delegación nacional en los Juegos que se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto.

Hoy 23:15

Los Juegos Panamericanos Junior se desarrollan en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto y la nutrida delegación argentina, compuesta por 338 atletas (172 varones y 166 mujeres), buscará superar la sexta posición conseguida en la primera edición de Cali-Valle 2021. En esa oportunidad, los chicos sumaron 19 doradas, 22 plateadas y 32 de bronce para un total de 73 preseas. Hasta ahora, sumaron 65 medallas en total.

El ciclismo trajo las primeras alegrías para la delegación en ASU2025 con la medalla plateada de Julia Benedetti Venturella y la de bronce de Delfina Dibella Latorre, ambas en la disciplina de ruta contrarreloj individual. Además, el ciclismo le otorgó dos dorada a la delegación: Santiago Gruñeiro, en ómnium masculino de ciclismo de pista y Julieta Benedetti en ruta. Y también una de bronce de la mano de Octavio Salomón.

Agostina Hein la rompió en las pruebas de natación y cerró su participación aportándole a la Argentina ¡ocho medallas! Y, de las siete doradas que suma la delegación, logrando tres. La oriunda de Campana cumplió con todas las expectativas que había sobre ella: primero se impuso en los 400m libre y sumó la victoria en los 400m medley y en los 200m medley.

Además, la Vikinga, quien participó de los Juegos Olímpicos París 2024 con solo 16 años, integró el equipo del relevo libre femenino 4x100 que ganó el bronce junto con Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna y Malena Santillán. Sumó al final la medalla plateada en el relevo 4x100 combinado femenino junto a Cecilia Diekele, Catalina Acacio y Gauna.

Como si todo eso fuera poco, también brindó su aporte en las pruebas mixtas para alzarse con la medalla plateada tanto en el relevo 4x100 libre junto con Ga una, Matías Chaillou y Matías Santiso. En el 4x100 combinado, obtuvo plata con Gauna, Ulises Saravia Peláez y Dante Nicola Rho.

Ulises Saravia le dio otra dorada a la Argentina, en la final de los 100 metros de espalda masculino, con un tiempo de 53.89 (récord panamericano junior) y consiguió además la clasificación a los Juegos Panamericanos 2027.

Malena Santillán, en tanto, también se sumó con una dorada en los 200 metros espalda que incluso vino acompañada de un récord sudamericano de 2:10.36, superando así la anterior marca de la brasileña Fernanda de Goeij de 2:11.95 en 2019.

Otra de las doradas argentinas en Asunción llegó por Ignacio Espínola, quien se impuso en la categoría 58 kilos en taekwondo, mientras que las tenistas Sol Larraya y Candela Vázquez se quedaron con el doble femenino y el masculino también fue para Argentina gracias a Ian Vertberger y Dante Pagani.

Los deportes colectivos también le dieron alegrías a la delegación de Argentina: el Rugby 7, el equipo masculino de Básquet 3x3 y hockey sobre césped también tanto los hombres como las mujeres sumaron más medallas doradas.

Por otra parte, Aramís Sánchez le otorgó la 17° medalla dorada a la delegación nacional. Lo hizo en Canotaje, en la especialidad C1 1000m Masculino, con un tiempo de 4:17.18. El podio lo completaron Mateus Nunes de Brasil, que se quedó con la plateada y José Gil de México, quien obtuvo el bronce. En la misma disciplina, pero en K1 200m Femenino, Paulina Barreiro se quedó con el primer lugar con un tiempo de 45.71.

En cuanto al esquí acuático, Francisco Giorgis le brindó al combinado albiceleste otra presea dorada al ganar la competencia de salto masculino. Con una puntuación de 54.6, lideró el podio por encima de el estadounidense Jake Abelson y el canadiense Jacob Chambers. Mientras tanto, Tomás Olivera ganó en lanzamiento de martillo con un intento de 70,61 metros -récord panamericano junior- y la delegación alcanzó su vigésima medalla de oro en el certamen.

Todas las medallas argentinas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025

Medallas doradas (20)

• Agostina Hein - Natación - 400 metros libres femenino

• Agostina Hein - Natación - 400 metros medley femenino

• Malena Santillán - Natación - 200 metros espalda (récord sudamericano)

• Ulises Saravia - Natación - 100 metros espalda (récord panamericano junior)

• Agostina Hein - Natación - 200 metros medley femenino (récord argentino)

• Santiago Gruñeiro - Ciclismo - Ómnium

• José Materano, Matías Chaillou, Ulises Cazau, Matías Santiso, Dante Nicola y Ulises Saravia - Natación - 4x100relevo combinado masculino

• Ignacio Espínola - Taekwondo

• Sol Larraya y Candela Vázquez - Tenis - Dobles femenino

• Ian Vertberger y Dante Pagani - Tenis - Dobles masculino

• Julieta Benedetti - Ciclismo - Ruta

• Rugby 7 - Masculino

• Básquet 3x3 - Masculino

• Hockey sobre césped - Masculino

• Hockey sobre césped - femenino

• Juan Manuel Arrieguez - Lanzamiento de bala

• Aramís Sánchez - Canotaje - C1 1000m Masculino

• Paulina Barreiro - Canotaje - K1 200m Femenino

• Francisco Giorgis - Esquí Acuático y Wakeboard - Salto Masculino

• Tomás Olivera - Atletismo - Lanzamiento de Martillo Masculino

Medallas plateadas (29)

• Julieta Benedetti Venturella - Ciclismo Ruta -Contrarreloj individual femenino

• Lucía Miralles - Ciclismo Mountain Bike - Cross-Country femenino

• Nicolás Reynoso - Ciclismo Mountain Bike - Cross-Country masculino

• Manuel Turone - Ciclismo BMX Freestyle

• Santiago Gruñeiro, Mateo Duque, Agustín Ferrari y Ramiro Videla - Ciclismo pista - persecución por equipos

• Guadalupe Díaz, Valentina Méndez y Valentina Luna - Ciclismo pista - velocidad por equipos

• Julieta Benedetti - Ciclismo pista - Omnium

• Agustín Annese, Fernando Álvarez, Marcos Rojas y Martín Mansilla - Remo - Cuatro sin timonel masculino

• Santino Menin - Remo - Un Par de Remos Cortos Masculino

• Joaquín Cisneros - Tiro - Trap masculino

• Agostina Hein, Magdalena Portela Walter, Lucía Gauna, Matías Chaillou, Matías Santiso y Ulises Saravia Peláez - Natación - 4x100 relevo estilo libre mixto

• Ulises Cazau - Natación - 100 metros mariposa

• Cecilia Dieleke - Natación - 100 metros espalda

• Ulises Saravia, Dante Nichola Rho, Agostina Hein y Lucía Gauna - Natación - 4 x 100m relevo combinado mixto

• Magdalena Portela - Natación - 400 metros medley femenino

• Hein, Gauna, Portela y Santillán - Natación - 4x200 relevo libre femenino

• Catalina Borrelli - Esgrima - Sable individual femenino

• Segundo Portabales - Squash- Individual masculino

• Santiago Portabales y Francisco Alfonso - Squash - Dobles masculino

• Cecilia Dieleke, Magdalena Portela, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - 4x100 relevo combinado femenino

• Matías Murillo - Ciclismo de pista - Keirin Masculino

• Seleccionado argentino de Handball femenino

• Sol Larraya - Tenis - Singles Femenino

• Dante Pagani - Tenis - Singles Masculino

• Santiago Portabales, Segundo Portabales y Francisco Alfonso - Squash - Equipos Masculino

• Chiara Ferretti - iQ Foil de vela

• Vicente Vergauven - Canotaje - K1 1000m Masculino

• Bautista Ahumada Cirrincone - Esquí Acuático y Wakeboard - Slalom Masculino

• Julieta Lucas - Gimnasia artística - All Around individual

Medallas de bronce (18)

• Delfina Dibella Latorre - Ciclismo Ruta - Contrarreloj individual femenino

• Alejo Betique - Ciclismo Pista - Velocidad

• Josefina Mella - Tiro - Pistola 10m aire femenino

• Alma Pueyo - Tiro con Arco - Recurvo Individual Femenino

• Esteban Silva - Tiro con Arco - Recurvo Individual Masculino

• Cecilia Dieleke, Magdalena Portela Walter, Martina Urgelles, Catalina Acacio, Lucía Gauna, Agostina Hein, Malena Santillán - Natación - 4x100 Relevo estilo libre femenino

• Cecilia Dieleke - Natación - 200 metros espalda

• Matías Santiso - Natación - 200 metros libres

• Alem Yuma - Judo - -81kg masculino

• Morena Domínguez - Skateboarding - Street femenino

• Tomás Roberti y Tobías Weise Gontier - Gimnasia en trampolín sincronizado masculino

• Paula Rivero y Segundo Portabales - Squash - Dobles mixto

• Candela Vázquez - Tenis - Single Femenino

• María Oblán - Tiro - Rifle 10m Aire Femenino

• Mateo Di Leo - Taekwondo - Kyorugui 80kg masculino

• Brenda Ruiz - Taekwondo - Kyorugui 67kg femenino

• Octavio Salomón - Ciclismo - Ruta

• Ricardo Gómez - Lucha grecorromana 97 kilos



