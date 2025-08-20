Ingresar
Fin del sueño: Godoy Cruz cayó ante Atlético Mineiro y se despidió de la Copa Sudamericana

En el Estadio Feliciano Gambarte el Tomba perdió también en el duelo de vuelta por 1 a 0 ante los brasileños y se quedó con las manos vacías tras un global 3 a 1 en contra. El elenco mendocino terminó con diez por la expulsión de Montoya.

Hoy 21:00

En el Estadio Feliciano Gambarte, Godoy Cruz no pudo hacer valer su localía y perdió 1-0 ante Atlético Mineiro por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo mendocino quedó eliminado tras un global de 3-1 a favor de los brasileños.

Nota en desarrollo...

TEMAS Copa Sudamericana Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

