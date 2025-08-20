Ingresar
Godoy Cruz busca la hazaña ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Se miden este jueves 21 de agosto en el Estadio Feliciano Gambarte desde las 21:30, por la vuelta de los octavos de final. La ida fue 2 a 1 para el conjunto brasileño.

Hoy 23:33

El Tomba recibe a Atlético Mineiro este jueves 21 de agosto en el Estadio Feliciano Gambarte desde las 21:30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras caer 2-1 en Brasil, los dirigidos por Walter Ribonetto necesitan ganar en Mendoza para seguir soñando con la clasificación.

Cómo llega Godoy Cruz

El equipo de Walter Ribonetto fue líder del Grupo D, con 10 goles a favor y un promedio de 1,67 goles por partido en el certamen. Sin embargo, el Tomba viene de caer 2-1 en la ida en Brasil y además perdió 4-2 ante River en su última presentación por el torneo local. En Mendoza, buscará dar el golpe para meterse entre los ocho mejores de la Sudamericana.

Así llega Atlético Mineiro

El Galo, dirigido por Alexi Stival (Cuca), se clasificó como segundo del Grupo H y mantiene un promedio de 1,83 goles por partido en la competición. Tras imponerse en la ida, el conjunto brasileño buscará cerrar la serie y asegurarse un lugar en los cuartos de final.

Probable formación de Godoy Cruz

Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen; Juan Andrés Meli, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.
DT: Walter Ribonetto.

Probable once de Atlético Mineiro

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello.
DT: Cuca.

TEMAS Copa Sudamericana Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba

