Godoy Cruz perdió con Atlético Mineiro y quedó afuera de la Copa Sudamericana

En el Estadio Feliciano Gambarte el Tomba perdió también en el duelo de vuelta por 1 a 0 ante los brasileños y se quedó con las manos vacías tras un global 3 a 1 en contra. El elenco mendocino terminó con diez por la expulsión de Montoya.

21/08/2025

Así como podría haber igualado la serie en los primeros minutos de la etapa inicial, Godoy Cruz quedó eliminado en los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro porque el equipo brasileño convirtió un golazo en su primera llegada del segundo tiempo.

El penal sancionado por el árbitro Felipe González a los 2 minutos le habría abierto el camino hacia una victoria que, por la diferencia de jerarquía entre ambos equipos, ya resultaba muy compleja para el equipo mendocino. Sin embargo, a partir del talento y la voracidad ofensiva de Andino y de la presencia en el área de Auzmendi, más la capacidad de corte de Poggi y la distribución de juego de los dos Fernández (Pol y Nico), el local generó varias chances claras de gol que exigieron al arquero Everson: la mejor tapada del brasileño fue un zurdazo de Andino casi en el área chica.

Este rendimiento del Tomba también fue posible por la mezquindad del Mineiro, que en el primer tiempo apenas pisó el área tras un centro de Hulk en una jugada sin el mínimo riesgo. En cambio, la postura del Galo tras el descanso fue totalmente opuesta y sorprendió a un Godoy Cruz que recién se estaba acomodando en el campo con el ingreso de Barrea por Nico Fernández, además de pagar el costo del desgaste de los primeros 45’ en lo que solo le faltó efectividad para definir al equipo de Ribonetto.

Con el 1-0 que metió el lateral derecho Natanael -y un global de 3-1-. más el cansancio de los jugadores del Tomba (la mayoría había jugado ante River el domingo), Mineiro manejó el partido con jerarquía y serenidad hasta el final, con una defensa sólida y la categoría de Hulk para cuidar la pelota y provocar que le cometieran reiteradas faltas para hacer correr aún más el reloj ante una notoria impotencia de CG, que solo estuvo cerca del empate en un centro de Pol Fernández desviado por un defensor que Everson sacó casi de adentro del arco.

Así, Godoy Cruz al menos se despidió con honor de la Sudamericana.