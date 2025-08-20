En vivo: Godoy Cruz busca la hazaña ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Se miden este jueves 21 de agosto en el Estadio Feliciano Gambarte desde las 19, por la vuelta de los octavos de final. La ida fue 2 a 1 para el conjunto brasileño.
El Tomba recibe a Atlético Mineiro este jueves 21 de agosto en el Estadio Feliciano Gambarte desde las 19, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras caer 2-1 en Brasil, los dirigidos por Walter Ribonetto necesitan ganar en Mendoza para seguir soñando con la clasificación.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO