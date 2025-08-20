Estas hermosas cachorritas buscan un hogar responsable

En la localidad de Maco, seis perritas esperan por una familia que les brinde amor, cuidado y un hogar responsable, dado que fueron rescatadas junto a su madre de la calle.
En la localidad de Maco, seis cachorritas necesitan con urgencia un hogar responsable. La historia comenzó cuando una perra callejera apareció en la zona. Su docilidad hizo que los vecinos comenzaran a darle de comer y poco a poco se quedara allí. Tiempo después, la perrita dio a luz a 12 cachorros: seis hembras y seis machos.
Ante esta situación, Carolina, una joven de la zona, decidió darles refugio para resguardarlos del frío. Los doce cachorritos fueron cuidados hasta que los seis machos consiguieron familias adoptivas. Sin embargo, todavía quedan seis hembras que esperan por una oportunidad.
“Ya no puedo cuidarlas como se merecen, por eso busco familias que quieran darles amor y se comprometan con una adopción responsable”, señaló Carolina.
Quienes deseen adoptar a una de las cachorritas pueden comunicarse al 3856119702 para coordinar la entrega y darles así el hogar que necesitan.