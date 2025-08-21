Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile

Repasá los hechos de violencia ocurridos en la cancha del Rojo por los octavos de Sudamericana.

Hoy 00:39

Graves incidentes en las tribunas en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de octavos de final de la Sudamericana. Ya en el primer tiempo habían empezado a volar proyectiles desde la parcialidad chilena a los simpatizantes de Independiente que estaban al lado en las Gargantas del Diablo y la tribuna inferior.

Luego de una tensa calma en el descanso, la situación se volvió a descontrolar en el inicio del segundo tiempo. Nuevos lanzamientos de parte de los trasandinos (piedras, butacas, palos bombas de estruendo), con gente que terminó afectada (heridos). Y, desde luego, los locales del Rojo que comenzaron también a contestar. El partido, obviamente, se detuvo y los equipos se retiraron a los vestuarios. Minutos después, se suspendió.

Desalojados en su mayoría, algunos visitantes quedaron en la tribuna superior y fueron atacados por hinchas de Independiente que llegaron hasta este sector para buscar una violenta revancha. Se sumaron algunas corridas en las afueras del estadio.