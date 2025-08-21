Termas de Río Hondo será sede de la 159° reunión plenaria de la Comisión Federal de Impuestos

El evento se hará en hotel Amerian Carlos V de la ciudad balnearia.

El Ministerio de Economía de Santiago del Estero anunció que el próximo 22 de agosto a las 9 horas se celebrará en la ciudad de Termas de Río Hondo la 159° Reunión Plenaria de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), organismo encargado de controlar y fiscalizar la recaudación y distribución de la coparticipación federal entre Nación y Provincias.

En esta oportunidad, los representantes provinciales y nacionales abordarán temas clave como la recaudación, distribución y control de los recursos coparticipables, además del análisis de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la propuesta de los gobernadores para que su asignación se realice de manera diaria y automática. También se debatirá sobre la actualidad tributaria nacional y los consensos fiscales necesarios para garantizar un esquema más equitativo.

La Comisión está integrada por un representante del Estado Nacional, los ministros de Economía de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por parte de la Nación, participará el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Desde el Gobierno provincial destacaron que este encuentro constituye “un espacio fundamental de coordinación entre las Provincias y la Nación, en búsqueda de profundizar el federalismo fiscal y asegurar una distribución justa de los recursos”.