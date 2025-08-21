El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío

En medio de los gravísimos incidentes en el encuentro por Copa Sudamericana una cámara captó el momento en que un fanático de la U cae desde la segunda bandeja.

Hoy 00:40

El escándalo se adueñó del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y crece la preocupación por las imágenes que trascendieron del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, ya que un hincha de la U cayó al vacío desde la Tribuna Pavoni Alta.

El partido se suspendió al inicio del segundo tiempo y desde la voz del estadio ordenaron a que los simpatizantes del elenco chileno dejen el recinto, lo cual la gran mayoría acató la medida salvo por unos pocos que permanecieron dentro.

Es entonces que la barra brava del Rojo consigue ingresar al sector y golpea a esos fanáticos, desvistiéndoles y algunos recibiendo apuñaladas. Ante ese escenario de terror es que un hincha de la U cae al vacío, una imagen que enciende las alarmas y despertó gran preocupación al desconocer si fue lanzado o cae en su intento de escapar.

La salida de los hinchas de la Universidad de Chile fue medio de un caos, ya que aquellos que se cruzaron la barra de Independiente fueron golpeados y despojados de sus ropas antes de ser echados de la tribuna, donde la policía a la salida en la calle Pastoriza indicaba por dónde debían retirarse o les detenían.

Finalmente, la barra de Independiente dejó la Pavoni Alta pero imágenes por parte de hinchas del estadio lograron capturar que quedaron al menos seis hinchas de la U malheridos que quedaron tendido, varios de ellos desvestido hasta quedar únicamente con su ropa interior en medio de la noche invernal.

Se desconoce todavía el saldo de heridos tanto de hinchas de Universidad de Chile como de Independiente, a quienes le cayeron proyectiles que descendían desde la bandeja ocupada por la parcialidad visitante.