Desvincularon al titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas

Se trata de Diego Spagnuolo, de quien se difundió una grabación en la que habla de “pedirle guita a los prestadores”. La empresa que se beneficiaría está vinculada a Martín Menem.

Hoy 00:36

Luego de que trascendieran audios suyos en los que habla de pago de coimas por parte de una empresa que está vinculada a Martín Menem, el Presidente Javier Milei solicitó que Diego Spagnuolo fuera removido de su cargo como Director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

De acuerdo con un comunicado emitido por la Vocería Presidencial, la decisión se habría tomado en carácter preventivo a raíz de las grabaciones que señalaban presuntas maniobras irregulares y prácticas de recaudación ilegal en la compra de medicamentos y servicios asociados.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el Presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, comunicaron durante la madrugada del jueves.

A raíz de su desvinculación, se anunció que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la Agencia Nacional de Discapacidad. Por esto, se espera que en las próximas horas se dé a conocer el nombre del futuro interventor de organismo, que tendrá como misión “garantizar su normal y correcto funcionamiento”.