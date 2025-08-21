Ingresar
El tiempo para este jueves 21 de agosto en Santiago del Estero: agradable y con 25ºC de máxima

Se espera una jornada con cielo ligeramente nublado y ráfagas de viento del sector norte.

Hoy 06:24

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves en Santiago del Estero una mañana fresca, con cielo algo nublado y ráfagas de viento del sector norte.

Hacia la tarde, cielo ligeramente nublado, ráfagas del sector norte y una temperatura máxima que alcanzaría los 25ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el viernes se presentará con 25ºC de máxima, cielo parcialmente nublado y vientos del norte, rotando al sur hacia la tarde con ráfagas que alcanzarían hasta los 78 kilómetros por hora.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

