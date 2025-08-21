Crítica de "Never Alone (Nunca más)"

Basado en hechos reales, el film de Klaus Härö relata la historia del empresario finlandés Abraham Stiller, que arriesgó su vida para evitar que los servicios secretos de su país entregasen refugiados judíos a la Gestapo. Lo interpreta un extraordinario Ville Virtanen.

Hoy 07:12

Por Pablo Vázquez

Para Fotogramas

Tiene sentido. La espectacularización y el sentimentalismo de Hollywood al abordar el nazismo se sitúa en el polo opuesto de la visión de los países que jugaron en el bando contrario y se ven obligados a entonar el mea culpa. 'Never Alone (Nunca más)' juega en la misma liga que la alemana 'El ministro de propaganda '(J. Lang, 2024); son películas marcadas por una mezcla de distanciamiento, dolor y respeto a la memoria. Al narrar un episodio poco conocido, Klaus Härö ('La clase de esgrima') mezcla la voluntad testimonial de la historia de un antihéroe imperfecto, extraordinario Ville Virtanen, con las artimañas del género (la política como entramado de gracias y favores), que lo sitúan cerca de un gigante como Tavernier.

Más que nunca, aquí el estilo, el refrenamiento y la economía narrativa son consecuencias de un cine entendido como expiación en un país que fue colaboracionista antes de ser derrotado por los soviéticos. Algo que no le impide alternar hoy cintas como esta con sátiras, tan burlonas como firmemente posicionadas, como 'Iron Sky' (2012) o 'Sisu' (2022).