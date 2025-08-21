El momento familiar “extremadamente aterrador” que vivió Kirsten Dunst durante el rodaje en Hungría

La actriz reveló que uno de sus hijos sufrió un problema de salud mientras filmaba The Entertainment System Is Down en Budapest. El episodio la obligó a reorganizar todo el viaje familiar y marcó profundamente a la familia.

Hoy 07:29

Lo que prometía ser una experiencia laboral y familiar inolvidable terminó convirtiéndose en un episodio de gran angustia para Kirsten Dunst. La actriz, que acaba de finalizar en Budapest el rodaje de The Entertainment System Is Down junto a Keanu Reeves, reveló que uno de sus hijos atravesó un problema de salud “extremadamente aterrador” mientras ella filmaba en Hungría.

Dunst había decidido llevar a su esposo, el actor Jesse Plemons, y a sus hijos Ennis, de siete años, y James, de cuatro, para compartir tiempo en familia durante la estadía en Budapest. Mientras ella estaba en el set, su familia podía disfrutar de la ciudad, pero una emergencia médica alteró todos los planes.

En declaraciones a Town & Country, la actriz explicó que la situación fue tan estresante que Plemons y los niños regresaron a Los Ángeles para recibir apoyo familiar. Aunque prefirió no dar detalles sobre el problema de salud, aseguró que todos “están bien ahora” y admitió que la experiencia la hizo imaginar “todos los peores escenarios posibles” para su hijo menor.

“Así es como se siente ser madre a veces”, confesó la protagonista de Las vírgenes suicidas, agregando que la experiencia los unió “de una manera mucho más profunda” como familia.

Una vez terminado el rodaje y con el susto superado, Dunst le prometió a James que elegiría el próximo destino familiar. El pequeño pidió “una playa donde pueda construir un castillo de arena al que no se lo lleve la corriente”, por lo que las próximas vacaciones serán en las Bahamas.

El episodio se suma a otras anécdotas familiares que Dunst ha compartido en el pasado, como la pelea escolar entre su hijo Ennis y Billy, el hijo del presentador Jimmy Kimmel, que ambos comentaron entre risas en el programa Jimmy Kimmel Live! en abril de este año.

Pese a la reserva con la que suele manejar su vida privada, la actriz reconoce que la maternidad viene acompañada de temores y sobresaltos, aunque no duda en convertir cada desafío en una experiencia que fortalezca los lazos familiares.