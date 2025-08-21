Sydney Sweeney y la polémica de sus campañas: del jabón con agua de baño a los jeans de American Eagle

Antes de que sus anuncios de jeans generaran controversia nacional, la actriz y nominada al Emmy por Euphoria protagonizó una campaña de Dr. Squatch con un jabón de edición limitada que incluyó su “agua de baño”, desatando debates en redes sociales.

Hoy 07:28

Antes de acaparar titulares por sus jeans de American Eagle, Sydney Sweeney protagonizó otra campaña publicitaria que generó controversia en redes sociales. La iniciativa fue para la empresa de productos de baño Dr. Squatch, que lanzó un jabón de edición limitada para hombres, infusionado con el agua de baño de la actriz. El producto, oficialmente llamado Sydney’s Bathwater Bliss, se agotó en segundos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Es importante estar al tanto de lo que la gente dice, porque todo es una conversación con la audiencia”, dijo Sweeney a The Wall Street Journal, explicando cómo sigue la percepción pública de su trabajo.

Sydney Sweeney

Respecto a las críticas hacia Sydney’s Bathwater Bliss, la actriz notó que “principalmente fueron las chicas quienes hicieron comentarios al respecto, lo cual me pareció realmente interesante. A todas les encantó la idea del agua de baño de Jacob Elordi”.

Sweeney se refería a la vela Jacob Elordi’s Bathwater, lanzada en enero de 2024 en medio de la atención por Saltburn, película de su compañero de Euphoria. En el filme, dirigido por Emerald Fennell, el personaje de Barry Keoghan se obsesiona con Elordi y bebe el agua de baño de su personaje. La vela se convirtió en un fenómeno viral que generó numerosos memes, aunque Sweeney señaló que su propio producto fue recibido con mayor división.

La polémica en torno al jabón no se compara con la discusión que estalló este verano por la campaña de jeans de American Eagle. Los anuncios usaban el eslogan “Sydney Sweeney has great jeans”, un juego de palabras con “great genes”, lo que provocó críticas por glorificar su herencia blanca y su delgada figura, e incluso algunos lo compararon con “propaganda nazi”.

Sydney Sweeney

En defensa de la campaña, American Eagle aseguró: “‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ es y siempre fue sobre los jeans. Sus jeans. Su historia. Seguiremos celebrando cómo cada uno lleva sus jeans AE con confianza, a su manera. Los grandes jeans le quedan bien a todo el mundo”.

El revuelo generado fue tal que incluso la Casa Blanca de Trump intervino, con el gerente de comunicaciones Steven Cheung calificando la controversia como un ejemplo de “cultura de cancelación descontrolada”. Hasta el momento, Sweeney no ha hecho comentarios públicos sobre esta polémica.