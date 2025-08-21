Amy Adams reveló su peor experiencia con un director: "Me hizo llorar, fue muy duro conmigo"

La actriz estadounidense asegura que “para mí, la vida es más importante que las películas” y reflexiona sobre su experiencia con un director con el que trabajó en dos producciones de gran éxito.

Hoy 07:56

Amy Adams, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, ha sido nominada en seis ocasiones al Óscar. Dos de estas nominaciones surgieron a partir de colaboraciones con el director David O. Russell, con quien la relación profesional terminó siendo especialmente complicada. La propia Adams ha confesado que durante el rodaje llegó a llorar debido al trato recibido.

La primera colaboración entre Adams y Russell fue en The Fighter, una experiencia que resultó positiva y llevó a que trabajaran juntos nuevamente tres años después en American Hustle. Sin embargo, la actriz reconoce que esta segunda experiencia fue muy distinta: “Me hizo llorar, fue muy duro conmigo. Fue demasiado. La mayoría de los días estaba realmente devastada en el rodaje”.

Adams señala que muchas veces regresaba a casa en el mismo estado emocional, aunque aclara que la experiencia no fue igual para todos los actores: “Jennifer Lawrence no se deja intimidar. Es de teflón. Y yo no. Pero tampoco me gusta ver que traten mal a los demás”.

La protagonista de La llegada subraya que ni el éxito comercial de la película, que recaudó 251 millones de dólares frente a un presupuesto de 40 millones, justifica el trato recibido: “No me parece bien. Para mí, la vida es más importante que las películas”.

Desde entonces, Adams no ha vuelto a trabajar con Russell, aclarando que solo consideraría hacerlo bajo condiciones muy específicas y tras un largo tiempo: “Nunca diré nunca, pero salvo que el rol esté menos dañado y haya una manera de mitigar la locura, entonces probablemente no”.

Además del trato recibido, Adams critica la desigualdad salarial durante la producción, ya que tanto ella como Jennifer Lawrence recibieron menos que Christian Bale, Bradley Cooper y Jeremy Renner: “Sabía que me pagaban menos y aun así acepté porque la decisión se reduce a hacerlo o no hacerlo. Solo tienes que decidir si vale la pena. No significa que me gustara o que lo considerara justo. Simplemente entendí que estábamos en ese punto”.

La actriz recuerda que, en ese momento, existía una presión para no generar controversias, pero todo cambió cuando Lawrence expresó públicamente su descontento por la diferencia salarial: “Estoy muy orgullosa de Jennifer”, afirmó Adams, mostrando su apoyo a su compañera de reparto.