Horror en Chaco: mató a su padre y escondió el cuerpo una semana en la heladera

El aberrante hecho ocurrió en Resistencia. La policía encontró el cuerpo sin vida de Rogelio Gauna, de 65 años, dentro de una heladera en su domicilio.

Hoy 08:01

El cuerpo de Rogelio Gauna, fue hallado en el interior de una heladera, luego de estar desaparecido una semana. Un hijo, confesó el brutal asesinato, luego de varias versiones para desviar la investigación. La intervención del hermano del homicida, permitió llegar a la verdad durante la madrugada de este jueves, pudo confirmar Diario Norte de Chaco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los agentes policiales de la comisaría undécima de Resistencia, se presentaron en el domicilio del desaparecido y confirmaron el macabro descubrimiento en el domicilio de García Merou 2975. Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda de personas y se dio intervención a la Fiscalía de Investigación Penal N° 15, a cargo de Candela Valdez.

El principal sospechoso, Marcos Antonio Gauna, de 27 años y también hijo de la víctima, fue demorado en el lugar. Tras brindar versiones contradictorias, terminó confesando que había ahorcado a su padre el jueves anterior (14 de agosto), luego de una discusión relacionada con la venta de bienes familiares para adquirir drogas.

La fiscal ordenó la aprehensión del joven por supuesto homicidio y dispuso una serie de medidas investigativas. En el lugar trabajaron personal del Gabinete Científico, Bomberos, el Departamento de Cibercrimen —debido a la presencia de cámaras de seguridad en la zona— y el Móvil Tanatológico, que trasladó el cuerpo al Instituto Médico Forense para la autopsia.

También fue conducida Evangelina Edith Zarandon, de 37 años, pareja del imputado, quien prestó declaración testimonial en la causa a cargo de Valdez, quien ordenó varias pericias y medidas de pruebas.