Pelea familiar casi termina en tragedia en Santa Fe

Un joven de 28 años recibió una puñalada y denunció a su suegro. La hija del sospechoso lo acusó ante la policía.

Hoy 08:09

La policía rosarina comenzó a investigar este jueves una pelea familiar con un herido de arma blanca. La primera hipótesis del caso apunta hacia el suegro de la víctima como responsable de una agresión registrada a la madrugada en una casa de la zona sur de la ciudad.

El joven de 28 años fue atendido a la madrugada en el Hospital Provincial. Los médicos confirmaron que se encontraba fuera de peligro luego del traslado desde Cepeda al 4000. Agentes de las fuerzas de seguridad provinciales recibieron aviso de lo que había ocurrido a través de otro hombre que lo ayudó a ir al nosocomio.

De acuerdo a lo informado por La Capital de Rosario, en primera instancia, las autoridades constataron que Diego A. tenía una lesión en la parte izquierda del tórax como consecuencia de una discusión en Villa Manuelita. A partir de este diagnóstico, quedó internado en observación para seguir su evolución en el centro de salud del barrio Martin.

La acusación de la hija tras la pelea

La investigación comenzó alrededor de las 2.30 de la mañana, cuando Milton E. se cruzó con personal del Comando Radioeléctrico a bordo de un automóvil. El conductor interceptado en Güiraldes al 600 bis explicó que llevaba a un muchacho herido y entonces lo escoltaron hasta el efector de Alem y Zeballos.

La médica encargada de evaluar al paciente constató que su vida no corría peligro. A continuación, los uniformados empezaron a recabar testimonios para esclarecer la situación en inmediaciones del barrio Tablada y recogieron una denuncia contra Cristian R. por el incidente.

Kiara R. es hija del sospechoso y pareja del joven herido. Según la declaración de la mujer, su padre atacó a su novio con un arma blanca después de una discusión y lo apuñaló.

El presunto agresor fue identificado rápida, pero hasta la mañana siguiente no había sido detenido. La denuncia y el resultado de las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia provincial en la comisaría 16ª de Rosario.