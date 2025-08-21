Tragedia en el Festival de la Cerveza en China: dos muertos y más de 50 heridos por el colapso de un techo

Un fatal incidente ocurrió durante la 14ª edición del evento en Mianzhu, donde la caída de una estructura provocó pánico entre los asistentes.

Hoy 08:09

El 15 de agosto, el popular ‘Festival de la Cerveza en Mianzhu’, realizado en la provincia de Sichuan, se vio empañado por una tragedia que dejó un saldo de dos muertos y más de 50 heridos. En medio de la festividad, que había reunido a más de 2000 personas, el techo del predio donde se llevaba a cabo el evento colapsó y cayó sobre los espectadores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente ocurrió cerca de las 22 horas, mientras la artista china Zhuang Xinyan estaba en el escenario. La caída de un pilar provocó un caos instantáneo, con cientos de personas corriendo desesperadas para salir del lugar. Las imágenes del momento exacto del desplome, que rápidamente se difundieron a través de las redes sociales, muestran el dramático momento en que la estructura se desploma sobre la multitud.

Según informes del diario chino Yeeyi, aproximadamente 300 personas fueron afectadas por el colapso. De los más de 50 heridos, tres se encuentran en estado grave. Las autoridades locales creen que las condiciones climáticas extremas, con fuertes lluvias y vientos, pudieron haber sido el detonante de la caída de las vigas que sostienen la estructura.

La Oficina de Gestión de Emergencias de Mianzhu comunicó que los equipos de rescate fueron desplegados de inmediato para atender a las víctimas y coordinar las labores de socorro. Sin embargo, aún se investiga la causa exacta del accidente. Por su parte, los organizadores del evento aún no han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido.

El suceso ha dejado consternación no solo en China, sino también en la comunidad internacional, que sigue de cerca la investigación para determinar las responsabilidades detrás de esta trágica fatalidad.