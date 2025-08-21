Venezia, la hija de Melody Luz y Alex Caniggia, sorprendió por su gran parecido con su papá

La pequeña hija de la pareja causó furor en las redes sociales por su increíble parecido con el mediático Alex Caniggia.

Hoy 08:16

Melody Luz, la bailarina y pareja de Alex Caniggia, compartió en su perfil de X una tierna foto de su hija Venezia, que dejó a todos sorprendidos por el asombroso parecido que tiene la niña con su padre. En la imagen, la pequeña lleva la misma ropa que su mamá, lo que Melody acompañó con la broma: “Yo y mini yo”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A pesar de la divertida publicación, lo que realmente captó la atención de los seguidores fue el parecido de Venezia con su papá, Alex Caniggia. Los comentarios en la publicación no tardaron en llegar, destacando lo mucho que la niña se parece a su padre.

“Nueve meses en la panza para que sea la copia exacta del padre”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “La nena tiene la misma cara que el papá. Es igualita, qué impresión”.

En la foto, Venezia luce una remera de Melody con la frase en inglés: “no soy una Tatiana”, una referencia al apodo que el streamer Martín Cirio le dio a China Suárez durante el escándalo de Wandagate.

El posteo de la hija de Alex y Melody generó muchas risas y comentarios entre sus seguidores, quienes no dejaron de destacar lo bien que la pequeña se ve con su look a juego con su madre, y cómo claramente refleja los rasgos del padre.