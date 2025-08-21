"Estamos en un campo minado y la economía está frágil"

Así lo expresó en su columna de este jueves para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:21

En su columna de este jueves en Radio Panorama, el analista político y económico se refirió a la actualidad del país, describiendo un escenario cargado de tensiones y conflictos.

Durante su participación, Granados afirmó “ayer pasó de todo, estamos en un campo minado, hay elecciones, gente que queda afuera y no puede aguantar estar a la intemperie”.

En relación a la situación económica, señaló que la fragilidad es evidente: “La economía está frágil, el dólar no baja a pesar de las tasas y todo el mundo se puso muy nervioso, pero qué podemos esperar. Un exembajador dijo que Macri es un HDP por televisión. Si un embajador, con una cultura importante, dice eso por los medios, me pregunto qué se puede esperar del resto. Lo de Francella en la película se quedó corto, es un jardín de infantes, era mucho más”.

Granados también analizó la política parlamentaria y las internas dentro de los partidos: “Tres diputados de La Libertad Avanza se pasaron y votaron en contra. Uno se pregunta qué está pasando y en realidad, nada, es política. Hay internas feroces. Además, Cristina eligió a Grabois por encima de Massa. Es así, un campo minado, ahora cómo pretenden que baje el Riesgo País, es imposible, es Argentina”.

Finalmente, el periodista mencionó la violencia en el deporte tras los graves incidentes en la cancha de Independiente. “Miren las imágenes de los incidentes en Avellaneda, la gente que sale sangrando por un partido de fútbol”.

Con estas declaraciones, Granados pintó un panorama donde la política, la economía y la sociedad se muestran cargadas de tensiones y desafíos constantes.