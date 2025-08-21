La ANMAT prohibió un suplemento para adelgazar por ser falsificado y representar un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una disposición que prohíbe el uso, distribución y comercialización de un suplemento denominado “Quemador natural - Natural GYM - Té Verde Centella Asiática”, al considerarlo un producto falso y peligroso.

A través de la Disposición 6132/2025, la ANMAT ordenó la prohibición total de este suplemento, que se vendía como “Venta Libre” y que supuestamente contaba con un registro sanitario que, según el organismo, no existe. El suplemento, que afirmaba contener té verde y centella asiática, mencionaba también una receta médica, lo que sugiere que podría haber sido preparado como una fórmula magistral, una práctica que solo está permitida en farmacias habilitadas para pacientes específicos.

La normativa exige que los productos de este tipo incluyan en su rótulo los datos de la farmacia, la composición completa y las condiciones de elaboración, algo que este suplemento no cumplía. Según los informes de la ANMAT, la falta de esta información y la imposibilidad de conocer su real composición y condiciones de fabricación, convierte al producto en un riesgo para la salud de los consumidores.

En respuesta al hallazgo de este suplemento en el mercado, la ANMAT emitió una alerta pública y presentó una denuncia ante la División de Delitos Contra la Salud Pública de la Policía Federal, para investigar la comercialización ilegal de productos potencialmente peligrosos.

La medida también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, así como a los equipos internos de la ANMAT encargados del monitoreo y la sanción de estos productos. El objetivo es proteger a los consumidores y evitar la circulación de productos falsificados que no cumplen con las regulaciones de salud.