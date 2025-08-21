La fiscalía pidió 19 años de prisión para Sabag Montiel por el intento de asesinato de Cristina Kirchner

En el cierre del juicio contra "la banda de los copitos", la fiscalía solicitó una fuerte condena para Fernando Sabag Montiel y su compañera Brenda Uliarte, mientras que retiró la acusación contra Nicolás Carrizo.

Hoy 08:32

Este jueves, en el cierre del debate del juicio contra Fernando Sabag Montiel por el intento de asesinato contra Cristina Kirchner, la fiscalía pidió una pena de 19 años de prisión para el acusado. La representante de la acusación, Gabriela Baigún, lo acusó de homicidio triplemente agravado por alevosía, mediando violencia de género en la modalidad de violencia política, en grado de tentativa. La fiscal remarcó que el ataque fue premeditado y que Sabag Montiel intentó asesinar a la expresidenta el 1° de septiembre de 2022, cuando le disparó con un arma de fuego, aunque el tiro no salió por motivos ajenos a su voluntad.

Baigún también solicitó que se unificara esta pena con la condena previa que tiene Sabag Montiel por distribución de material pornográfico, que fue de 4 años de cárcel, lo que aumentaría el tiempo total de prisión.

La fiscalía, además, pidió 14 años de prisión para Brenda Uliarte, a quien acusó de ser partícipe necesaria del intento de asesinato. En cambio, la acusación contra Nicolás Carrizo, conocido como “el jefe de los copitos”, fue retirada, y la fiscal pidió su absolución.

Durante su alegato, Baigún destacó que el ataque contra Cristina Kirchner fue planeado, y que la violencia política detrás del hecho estaba claramente motivada por el odio hacia la exmandataria.

La semana pasada, los abogados defensores de Cristina Kirchner pidieron 15 años de prisión para Sabag Montiel y Uliarte, por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa. En cuanto a Nicolás Carrizo, solicitaron su absolución.

Por su parte, el abogado defensor de Carrizo, conocido como el “jefe de los copitos”, pidió que se le otorgue la excarcelación, argumentando que no existían pruebas suficientes para sostener su acusación.