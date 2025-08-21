Detuvieron a un hombre acusado de abuso sexual agravado en el marco de una causa por convivencia y guarda

La investigación se originó tras la denuncia de una madre, que acusó a su pareja de abusar de su hija menor de edad.

En un operativo llevado a cabo por el Departamento Trata de Personas, se logró la detención de un hombre de 27 años, identificado como Arce, en el barrio Villa Borges, al norte de la capital de Santiago del Estero. La detención se dio en el marco de una causa por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la guarda y convivencia con la víctima.

La investigación se inició luego de que una madre presentara una denuncia, donde acusaba a su pareja de haber abusado de su hija menor de edad. A partir de esa denuncia, el personal especializado en la trata de personas realizó diversas tareas de investigación y recolección de pruebas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso.

El detenido, cuyo apellido es Arce, quedó detenido en una dependencia policial, a disposición de la Justicia para continuar con el proceso judicial correspondiente.