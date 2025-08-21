Detuvieron a un enfermero por intentar obtener fentanilo con una receta falsa en un hospital de La Banda

La investigación, liderada por la División Delitos Económicos Banda y la Fiscalía de Banda y Robles, culminó con la detención de un enfermero acusado de intentar conseguir diez ampollas de fentanilo mediante un documento falsificado.

Hoy 08:48

En un operativo de gran alcance, el personal de la División Delitos Económicos Banda, dependiente del Departamento General de Investigaciones (DGI), y el fiscal Hugo Herrera llevaron a cabo una serie de allanamientos que derivaron en la detención de Ábalos, un enfermero de 39 años. Ábalos fue arrestado en el barrio Textil, en el marco de una investigación por un intento de obtención de fentanilo con una receta falsa en un hospital de La Banda.

Según los detalles de la investigación, Ábalos, quien se encontraba de licencia, se presentó el pasado sábado en el centro de salud y solicitó a un colega que le retirara diez ampollas de fentanilo de la terapia intensiva. El enfermero le entregó una receta con el fin de obtener las ampollas, pero el personal de la sala de cuidados intensivos notó la cantidad inusual de medicamento y decidió enviar una foto de la receta a la médica que figuraba en ella.

La médica negó que la firma en la receta fuera de ella y, por lo tanto, no entregaron el fentanilo solicitado. El enfermero fue devuelto a Ábalos con la receta y le informó lo sucedido.

Tras la denuncia realizada por la médica el domingo siguiente, se iniciaron las investigaciones que, con el apoyo de evidencias obtenidas, llevaron al allanamiento de tres domicilios en los barrios Textil, Menéndez y 25 de Mayo. Durante los operativos, se secuestraron elementos clave como una ampolla vacía de fentanilo y varios recetarios que serían de gran importancia para el avance de la causa.

El enfermero detenido quedó a disposición del fiscal Herrera, quien ahora continúa con el proceso judicial para esclarecer los detalles de este intento de fraude en el ámbito de la salud.