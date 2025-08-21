Un vehículo chocó un restaurante y atropelló a influencers gastronómicos que grababan una degustación en vivo

El accidente ocurrió cuando Nina Santiago (conocida como NinaUnrated) y Patrick Blackwood, influencers gastronómicos de gran renombre, se encontraban degustando sliders de salmón, ostras presidenciales y langosta en una mesa junto a la ventana de CuVee’s Culinary Creations, un restaurante popular en Houston. De manera violenta, un SUV irrumpió en el restaurante a una velocidad de entre 56 y 64 km/h (35-40 mph) y se estrelló contra la mesa donde estaban sentados, lanzándolos contra el suelo entre fragmentos de vidrio.

Afortunadamente, ambos lograron alejarse del lugar, aunque con heridas visibles. Según reportes, Patrick Blackwood fue trasladado de urgencia a un hospital local, y desde la camilla expresó su gratitud por sobrevivir al incidente: “Me siento bendecido, gracias Señor. Gracias universo. Estoy agradecido por todo”, comentó en un video.

Por su parte, Nina Santiago permaneció bajo observación médica un poco más de tiempo y describió el dolor que sentía: "Mi cuerpo está tenso, me duele un poco la cabeza y la mandíbula. Solo me alegra estar viva", dijo. Ambos compartieron sus experiencias en redes sociales, reflejando el impacto emocional de lo sucedido.

El accidente, que sorprendió a ambos mientras grababan un video para sus redes, fue descrito por Santiago como “lo más aterrador” que vivió. A pesar de la angustia, la influencer manifestó la dificultad de asimilar el accidente, especialmente porque había sido el segundo incidente que atravesaban ese mes: "El hecho de que hayamos salido caminando de ambos, no sé si somos afortunados o estamos malditos", expresó.

Santiago también admitió estar luchando por mantener la calma en medio del caos, evitando caer en el pánico y buscando serenidad a pesar de sentir deseos de llorar.

Las causas exactas del accidente aún no han sido esclarecidas. Según medios locales, la policía de Tyler y los servicios de emergencia respondieron rápidamente tras el impacto, mientras que el restaurante sufrió daños significativos. El vehículo, al cruzar el vidrio del establecimiento, provocó un caos en el interior.

Tras el accidente, Santiago y Blackwood compartieron un mensaje de reflexión con sus seguidores, destacando lo frágil que puede ser la vida y cómo este incidente les permitió valorar más que nunca el presente. En la descripción del video que publicaron en YouTube, ambos expresaron cómo estuvieron a centímetros de la tragedia pero por un milagro lograron salir vivos.

"Estuvimos a centímetros del desastre, pero por un milagro estamos bien, solo sacudidos y para siempre cambiados", relataron, agradeciendo la oportunidad de estar vivos y de haber podido compartir una reflexión más profunda sobre la importancia de vivir el presente y valorar a las personas que realmente importan.