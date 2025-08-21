Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 AGO 2025 | 11º
X
Espacio de Marca

Mercomat

Líder en materiales para la construcción

Mercomat

¡Mercomat te invita a disfrutar de su Gran Feria de Oportunidades con premios y descuentos exclusivos!

No te pierdas los 3 días de sorteos, promociones y sorpresas del 28 al 30 de agosto. ¡Entrada libre y gratuita!

Hoy 09:30

Mercomat será el centro de todas las miradas los próximos 28, 29 y 30 de agosto, con su Gran Feria de Oportunidades. Tres días llenos de sorpresas, premios y descuentos exclusivos. Este evento único está diseñado para disfrutar en familia, con actividades pensadas para todos los públicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante las jornadas habrá sorteos y muchas sorpresas para hacer de tu visita una experiencia inolvidable. Además, se presentarán stands de marcas reconocidas, que ofrecerán productos, promociones especiales y las últimas novedades del sector.

La feria es una oportunidad única para conocer las tendencias del mercado, aprovechar descuentos especiales y descubrir todo lo que Mercomat y sus aliados tienen preparado para sus clientes.

Con esta iniciativa, Mercomat reafirma su compromiso con la comunidad, ofreciendo productos de calidad y creando espacios de encuentro para todos.

Detalles del evento:

* Lugar: Mercomat – Parque Industrial, La Banda

* Fechas: 28, 29 y 30 de agosto

* Horario: jueves y viernes de 8 a 12 hs y de 14 a 18 hs – sábado de 8 a 12 hs

¡Entrada libre y gratuita! No te pierdas esta gran oportunidad de ser parte de la Gran Feria de Oportunidades en Mercomat.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Independiente empataba frente a Universidad de Chile y el partido se suspendió por incidentes
  2. 2. El escalofriante video de un hincha de la U que cayó al vacío
  3. 3. Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile
  4. 4. Desvincularon al titular de la Agencia de Discapacidad tras los audios donde denuncia el pago de coimas
  5. 5. Graves incidentes en Independiente-U de Chile: hay heridos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT