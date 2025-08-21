¡Mercomat te invita a disfrutar de su Gran Feria de Oportunidades con premios y descuentos exclusivos!

No te pierdas los 3 días de sorteos, promociones y sorpresas del 28 al 30 de agosto. ¡Entrada libre y gratuita!

Mercomat será el centro de todas las miradas los próximos 28, 29 y 30 de agosto, con su Gran Feria de Oportunidades. Tres días llenos de sorpresas, premios y descuentos exclusivos. Este evento único está diseñado para disfrutar en familia, con actividades pensadas para todos los públicos.

Durante las jornadas habrá sorteos y muchas sorpresas para hacer de tu visita una experiencia inolvidable. Además, se presentarán stands de marcas reconocidas, que ofrecerán productos, promociones especiales y las últimas novedades del sector.

La feria es una oportunidad única para conocer las tendencias del mercado, aprovechar descuentos especiales y descubrir todo lo que Mercomat y sus aliados tienen preparado para sus clientes.

Con esta iniciativa, Mercomat reafirma su compromiso con la comunidad, ofreciendo productos de calidad y creando espacios de encuentro para todos.

Detalles del evento:

* Lugar: Mercomat – Parque Industrial, La Banda

* Fechas: 28, 29 y 30 de agosto

* Horario: jueves y viernes de 8 a 12 hs y de 14 a 18 hs – sábado de 8 a 12 hs

¡Entrada libre y gratuita! No te pierdas esta gran oportunidad de ser parte de la Gran Feria de Oportunidades en Mercomat.