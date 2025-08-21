Violencia en Independiente: cómo está el hincha chileno que cayó al vacío y cuál es el estado de los demás heridos

El presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, habló tras los salvajes hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América.

El presidente de la Universidad de Chile, Michael Clark, habló tras los violentos hechos ocurridos en el estadio Libertadores de América, durante el partido frente a Independiente, por la Copa Sudamericana.

“El embajador me informó que hay 12 chilenos hospitalizados. De esos, 11 están fuera de todo riesgo vital pese a lesiones como cortes, puñaladas, golpes en el tórax y la cabeza. Solo una persona permanece en estado grave: está entubada y en quirófano, tras una caída desde gran altura”, explicó el presidente del equipo chileno en conferencia de prensa.

En ese sentido, agregó: “En el Hospital Perón, se encuentran 3 personas, todas fuera de riesgo vital, con heridas leves. En el hospital Wilde, hay 4 compatriotas con golpes y cortes, pero ninguno corre peligro de muerte”.

“Pude conversar brevemente con algunas personas del plantel, estuvieron nerviosos, preocupados por sus familias y compañeros que estaban en la tribuna. Llegué, entré al hospital y salí; es lo único que pude hacer por ahora”, explicó el dirigente.

También confirmó que alrededor de 97 personas están en comisarías, aunque aún no cuentan con los nombres completos. “En cuanto tengamos acceso a las cámaras, los identificaremos”, señaló.

“Cuando vinieron a Santiago nunca hubo un incidente así: nuestras hinchadas estaban separadas por colchonetas, guardias o policías. Acá, estuvieron juntos, sin malla, sin resguardo policial. Se metieron 150 personas y empezaron a golpear. Es inexplicable”, detalló.

- Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.

- Jaime Mora, cirugía por fractura.

- Pablo Mora, politraumatismo.

- Brayan Martínez, apuñalado.

- Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

- Diego Trujillo, politraumatismo.

- Sebastián Aliste, politraumatismo.

- Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

- Hian Abreu, politraumatismo.

- Carlos Mesa, politraumatismo.

- Román Silva, politraumatismo.

- Victoria Neira, politraumatismo.

- Andrés Villlalobos, traumatismo de cráneo (en observación).

- Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo.

- Renato Urbina, traumatismo de cráneo.

- Joaquín Vaina, politraumatismo.

- Rubén Torres, politraumatismo.

- José Acuiada, politraumatismo.

- Patricio Valenzuela, politraumatismo.