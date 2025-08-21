Una jubilada denunció una estafa tras descubrir consumos no reconocidos en su tarjeta de crédito por $5 millones

La mujer descubrió, al intentar abonar su resumen mensual, que su tarjeta de crédito reflejaba compras realizadas en varios comercios, las cuales negó haber efectuado, por lo que decidió presentar una denuncia por estafa.

Hoy 09:51

Una jubilada de la ciudad de Añatuya presentó una denuncia por estafa millonaria luego de descubrir consumos no reconocidos en su tarjeta de crédito, que ascendían a la asombrosa cifra de 4.888.000 pesos. Según relató la mujer, había reservado el dinero suficiente para abonar el resumen mensual, que no superaba los 50.000 pesos, pero al presentarse en un local de cobros para efectuar el pago, se encontró con la alarmante sorpresa.

La cifra total que debía abonar era mucho mayor a lo esperado, lo que desató la preocupación. Tras consultar a la empleada encargada del cobro, le informaron que ese monto correspondía a consumos registrados en su tarjeta de crédito. Ante tal revelación, la jubilada accedió a la aplicación digital de su tarjeta, donde pudo constatar que las compras habían sido realizadas en distintos locales comerciales entre el 24 de julio y el 11 de agosto del corriente año.

Sin embargo, la mujer negó rotundamente haber realizado esas compras y aseguró que desconocía los movimientos reflejados en su cuenta. Tras la sorpresa y el shock, se dirigió a la Comisaría Comunitaria Nº 41 para realizar la denuncia formal por el delito de estafa.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía, que rápidamente ordenó una investigación para esclarecer los hechos y determinar quiénes habrían sido los responsables de las operaciones fraudulentas. Mientras tanto, la damnificada espera respuestas tanto de la entidad emisora de la tarjeta de crédito como de la justicia, en medio de una situación que le ha causado un fuerte golpe emocional y un estado de incertidumbre económica.