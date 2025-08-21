Roger Nediani reunió a candidatos del Frente Unidos para el Futuro y presentó ejes de su propuesta para la provincia

Durante el encuentro se diagramaron estrategias de campaña de cara a las elecciones provinciales, donde se renovarán los cargos de gobernador, vicegobernador y diputados provinciales.

El candidato a gobernador por el Frente Unidos para el Futuro, Roger Elías Nediani, mantuvo una reunión de trabajo junto a parte de los candidatos que integran este espacio político conformado por el Movimiento Fundacional, el Partido Compromiso y Participación Ciudadana y el Partido Parte, el Trabajo y la Equidad.

Durante el encuentro se diagramaron estrategias de campaña de cara a las elecciones provinciales, donde se renovarán los cargos de gobernador, vicegobernador y diputados provinciales. Asimismo, Nediani confirmó que desde este frente se acompañará a los candidatos a senador y diputado nacional de Fuerza Patria, consolidando un esquema de alianzas que busca fortalecer la representación en todos los niveles.

En su mensaje, Nediani remarcó la importancia de construir una campaña basada en propuestas y rechazó la utilización de la “campaña sucia” que, según señaló, se viene observando a través de redes sociales. “Nosotros tenemos una mirada diferente de la política. Creemos que debe estar basada en ideas y proyectos para transformar la provincia, no en agravios ni en descalificaciones”, expresó.

El candidato a gobernador delineó algunos de los ejes de su proyecto político, una provincia inclusiva, con un fuerte impulso a la producción y la industrialización, mejoras sustanciales en el sistema de salud para garantizar cobertura en todo el territorio, y una reforma educativa que adecue los contenidos y métodos a las nuevas herramientas tecnológicas disponibles.

“Queremos que cada santiagueño y santiagueña sienta orgullo de su tierra, que nuestros jóvenes tengan oportunidades reales en sus ciudades y parajes, que no tengan que emigrar para desarrollarse. Apostamos a un verdadero federalismo, con una distribución equitativa de los recursos para que todas las localidades puedan crecer”, manifestó Nediani.

Finalmente, destacó la experiencia de gestión desarrollada en la ciudad de La Banda, donde se llevan adelante obras y servicios en los 97 barrios. “Conozco la provincia en mi rol de ingeniero, la he caminado y escuchado a su gente. Sabemos que hay mucho por hacer, pero también sabemos cómo hacerlo, con planificación, con responsabilidad y con un equipo comprometido con el futuro de Santiago del Estero”, concluyó.