Espectaculos

La secuela de Nadie es la gran novedad en la cartelera de Cine Sunstar

La película de acción protagonizada por Bob Odenkirk se suma a la grilla de propuestas para los amantes del séptimo arte.

Hoy 10:26

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, lo hace con la esperada segunda parte de Nadie, la franquicia de acción que protagoniza el carismático Bob Odenkirk.

Nadie 2. Cuatro años después de enfrentarse involuntariamente a la mafia rusa, Hutch sigue manteniendo con la organización criminal una deuda de 30 millones de dólares que trata de saldar poco a poco con una serie interminable de golpes contra matones internacionales. Pese a disfrutar como siempre de la faceta más trepidante y física de su "trabajo", Hutch y su esposa Becca se sienten agotados y distanciados. Para intentar remediarlo, deciden llevarse a sus hijos de escapada al mismo lugar al que Hutch iba de vacaciones con su hermano Harry cuando eran pequeños.

