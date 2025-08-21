La secuela de Nadie es la gran novedad en la cartelera de Cine Sunstar

La película de acción protagonizada por Bob Odenkirk se suma a la grilla de propuestas para los amantes del séptimo arte.

Hoy 10:26

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, lo hace con la esperada segunda parte de Nadie, la franquicia de acción que protagoniza el carismático Bob Odenkirk.

