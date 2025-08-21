Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita: la clave está en la prevención y la capacitación

Con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo automático (DEA), se lleva adelante la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita, que se extiende hasta el 28 de agosto.

Hoy 11:00

Según datos de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Fundación Argentina de Cardiología (FAC), la mayoría de las muertes súbitas ocurre fuera del ámbito hospitalario, en lugares cotidianos como la casa, el trabajo, la calle o el club. Este hecho resalta la importancia de estar preparados para actuar rápidamente en situaciones de emergencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde hoy y hasta el 28 de agosto, se celebra la Semana de la Lucha contra la Muerte Súbita, con el objetivo de concientizar a la población sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo automático (DEA). Ambos son esenciales para aumentar las probabilidades de supervivencia ante un paro cardíaco repentino.

La muerte súbita se produce por la pérdida inesperada de las funciones cardíaca, respiratoria y cerebral. Frente a esta situación, el tiempo es determinante: por cada minuto sin asistencia, las probabilidades de supervivencia se reducen un 10%.

Marcelo Filiberti, secretario de la Red Nacional de RCP y Prevención de Muerte Súbita de FAC, explicó: “El 70% de las muertes súbitas ocurre fuera del ámbito hospitalario. Deberíamos estar todos preparados para asistir a un paciente, tanto con maniobras de RCP como con el uso de una herramienta fundamental como es el DEA”.

La combinación de RCP y desfibrilación temprana puede elevar hasta un 70% las chances de recuperación de la persona afectada. El DEA es un dispositivo que analiza el ritmo cardíaco y, en caso de ser necesario, aplica una descarga eléctrica para restablecer la actividad normal. Está diseñado para que cualquier persona pueda utilizarlo, incluso sin conocimientos médicos previos.

Es fundamental recordar que la RCP debe continuarse hasta que llegue la ayuda médica profesional o hasta que la persona muestre signos evidentes de recuperación.

En Argentina, existe un marco legal que regula la implementación del DEA: la ley 27.159 y el decreto 402/2022, que obligan a contar con DEAs en lugares de gran concurrencia y garantizan la capacitación del personal. Sin embargo, los especialistas advierten que todavía persisten desafíos en la fiscalización y el cumplimiento de la ley en varios puntos del país.

Desde el sector privado también se impulsa la prevención. Javier Fernández Cronenbold, cofundador de la empresa Jotatec, dedicada al desarrollo y comercialización de equipos médicos, señaló: “Creemos que en 10 años tener un DEA en las casas particulares va a ser tan común como tener otros dispositivos de emergencia, como alarmas o matafuegos”.

La campaña de la Semana de Lucha contra la Muerte Súbita recuerda la secuencia básica de acción ante una emergencia de este tipo:

Verificar signos vitales Llamar al servicio de emergencias Iniciar RCP Utilizar el DEA Sostener las maniobras hasta la llegada del equipo médico

La clave, remarcaron los especialistas, está en la capacitación de la población. Saber RCP y conocer el uso del DEA son herramientas esenciales que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.