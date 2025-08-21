Delincuentes irrumpieron en una casa del Bº Mosconi en la madrugada: robaron bienes materiales y dinero en efectivo

Una joven madre fue víctima de un robo en su vivienda de la ciudad Capital. La denuncia incluye objetos personales sustraídos, como un celular y documentos, y un indicio clave sobre la localización del teléfono robado.

Hoy 11:54

Una vecina del barrio Mosconi, identificada como Mottola, denunció hoy haber sido víctima de un hurto en su domicilio durante la madrugada. El robo ocurrió mientras ella y su hija menor de edad descansaban en su vivienda.

Según la declaración de la damnificada, a las 8 de la mañana, al levantarse para llevar a su hija al jardín, descubrió que su hogar había sido ingresado por personas desconocidas. Los delincuentes se llevaron varios objetos de valor, entre ellos, un teléfono celular Samsung A10, con una funda rosa, que pertenecía a su hija, una tablet con funda gris, y su cartera que contenía documentación personal y 20 mil pesos en efectivo.

En su denuncia, la víctima especificó que la puerta de ingreso de la vivienda no contaba con medidas de seguridad, lo que facilitó la intrusión. Además, el domicilio no tiene cámaras de vigilancia, lo que complica la identificación de los responsables.

Sin embargo, un dato clave surge del hecho: el teléfono robado permanece conectado a un programa de localización familiar, lo que permitió a la víctima rastrear su ubicación en un domicilio.

La denuncia fue radicada en la Comisaría de la zona, que ya comenzó a investigar el hecho, tomando en cuenta la información obtenida y la localización del teléfono móvil.