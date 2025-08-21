Un niño de 6 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por una moto en el barrio Siglo XIX

El menor sufrió un accidente al ser embestido por una motocicleta mientras jugaba al fútbol en la vereda. Se encuentra internado en el Hospital CePSI tras ser derivado desde el Mama Antula.

Hoy 11:14

Un accidente de tránsito ocurrió ayer a las 20:15 en el barrio Siglo XIX de la ciudad de Santiago del Estero, dejando a un niño de 6 años hospitalizado de urgencia tras ser atropellado por una motocicleta. La víctima jugaba al fútbol con un amigo en la vereda cuando la pelota se escapó hacia la calle. El menor, al intentar recuperarla, no advirtió la cercanía de una motocicleta que circulaba por la misma calle.

Según relató el padre del niño, de 42 años, el pequeño descendió a la cinta asfáltica para buscar la pelota y en ese momento fue embestido por una motocicleta. A pesar de los intentos por esquivar al niño, no lograron evitar el impacto.

Tras el impacto, el niño sufrió fuertes golpes en diversas partes de su cuerpo y fue trasladado de urgencia en un vehículo particular hacia el Hospital Mama Antula. Debido a la gravedad de sus heridas, fue derivado al CePSI (Centro Provincial de Salud Infantil). Allí, la Dra. Heredia constató que el menor presentaba politraumatismo de cráneo (sin pérdida de conocimiento) y solicitó estudios adicionales para verificar si había lesiones internas.

El niño quedó internado en el sector de Urgencias del CePSI, donde se mantienen en observación mientras se esperan los resultados de los estudios solicitados.

La fiscal Malachevsky intervino en el caso y ordenó que el niño fuera también examinado por el médico de Policía. Por otro lado, el conductor de la motocicleta y su acompañante fueron trasladados a la Comisaría 51ª para su declaración, mientras se aguardaban nuevas disposiciones.